Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bankinter, präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bankinter, präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,312 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 36,86 Prozent auf 788,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,28 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,24 Milliarden EUR, gegenüber 4,96 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shs
Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bankinter, SA Reg.Shs
|14,34
|3,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.