Bankinter Aktie
WKN DE: A0YGQV / ISIN: US0664603042
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bankinter, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bankinter, wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,360 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Bankinter, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 917,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 3,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,60 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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