Erste Schätzungen: Bankinter, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bankinter, wird voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,311 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Bankinter, 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 797,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 37,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bankinter, 1,27 Milliarden EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,21 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 3,24 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at