Bankinter Aktie
WKN DE: A0YGQV / ISIN: US0664603042
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bankinter, vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bankinter, wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,368 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bankinter, 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bankinter, in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 932,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 3,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,60 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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