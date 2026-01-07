Bankinter Aktie

WKN DE: A0YGQV / ISIN: US0664603042

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bankinter, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bankinter, lässt sich voraussichtlich am 22.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bankinter, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 USD gegenüber 1,10 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 926,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bankinter, einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,15 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,55 Milliarden USD, gegenüber 5,85 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

