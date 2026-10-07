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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bankinter, zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bankinter, präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,320 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 EUR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 814,2 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 32,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,32 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,21 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 3,28 Milliarden EUR, gegenüber 4,96 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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