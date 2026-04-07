Erste Schätzungen: BankUnited legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BankUnited wird sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,956 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll BankUnited mit einem Umsatz von insgesamt 284,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 465,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,99 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD im Vergleich zu 3,53 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at