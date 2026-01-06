BankUnited Aktie

BankUnited für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H51S / ISIN: US06652K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: BankUnited stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BankUnited wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass BankUnited im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,887 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 43,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 279,8 Millionen USD gegenüber 493,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, gegenüber 3,08 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BankUnited Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu BankUnited Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BankUnited Inc. 45,25 1,09% BankUnited Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX kommen kaum vom Fleck -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag seitwärts. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen