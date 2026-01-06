Erste Schätzungen: BankUnited stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BankUnited wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass BankUnited im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,887 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,910 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 43,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 279,8 Millionen USD gegenüber 493,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD, gegenüber 3,08 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at