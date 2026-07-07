BankUnited Aktie
WKN DE: A1H51S / ISIN: US06652K1034
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BankUnited stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BankUnited öffnet voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD gegenüber 0,910 USD im Vorjahresquartal.
BankUnited soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 481,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD, gegenüber 3,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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