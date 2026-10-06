06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: BankUnited verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BankUnited veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BankUnited 0,950 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 38,76 Prozent auf 293,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 478,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,89 USD aus. Im Vorjahr waren 3,53 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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