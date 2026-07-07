Erste Schätzungen: Banner gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Banner wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,46 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banner 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 175,4 Millionen USD – ein Minus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banner 217,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 721,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 881,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at