Erste Schätzungen: Banner legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banner wird voraussichtlich am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,45 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,21 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,34 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 19,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 215,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Banner für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 173,2 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,60 USD, gegenüber 4,88 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 673,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 835,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at