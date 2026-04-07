Erste Schätzungen: Banner stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banner wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen, dass Banner für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Banner nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 169,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 212,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,88 USD je Aktie, gegenüber 5,64 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 702,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 881,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at