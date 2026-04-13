Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie
WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Barclays gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Barclays gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,792 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 21,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Barclays im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,39 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 41,57 Milliarden USD, gegenüber 71,97 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Barclays gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Barclays legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Barclays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Barclays legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Aktien in diesem Artikel
|Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|23,91
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.