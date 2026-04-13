Erste Schätzungen: Barclays gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Barclays gibt voraussichtlich am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,792 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 21,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Barclays im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 10,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,39 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 41,57 Milliarden USD, gegenüber 71,97 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at