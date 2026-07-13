Erste Schätzungen: Barclays informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Barclays wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,825 USD aus. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 11,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,74 Milliarden USD gegenüber 9,59 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,69 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 71,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at