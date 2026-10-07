Barclays PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie

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WKN: 911762 / ISIN: US06738E2046

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Barclays informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Barclays öffnet voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,648 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Barclays noch ein Gewinn pro Aktie von 0,560 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 10,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD im Vergleich zu 2,31 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 42,04 Milliarden USD, gegenüber 71,97 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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