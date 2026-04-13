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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Barclays stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Barclays wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,148 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Barclays 0,130 GBP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,12 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,71 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,527 GBP im Vergleich zu 0,440 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 30,94 Milliarden GBP, gegenüber 54,61 Milliarden GBP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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