Erste Schätzungen: Barclays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barclays wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,418 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 34,35 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,29 Milliarden USD – ein Plus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Barclays 8,92 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 38,81 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 70,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at