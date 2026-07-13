Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Barclays stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barclays wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,154 GBP aus. Im letzten Jahr hatte Barclays einen Gewinn von 0,120 GBP je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,00 Milliarden GBP gegenüber 7,19 Milliarden GBP im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,528 GBP aus, während im Vorjahreszeitraum 0,440 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,10 Milliarden GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber 54,61 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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