Erste Schätzungen: Barclays zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barclays wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,078 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,70 GBP je Aktie erzielt worden.

Barclays soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,93 Milliarden GBP abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,96 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,434 GBP, gegenüber 0,360 GBP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 28,98 Milliarden GBP im Vergleich zu 55,22 Milliarden GBP im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

