Barings BDC Aktie
WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Barings BDC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Barings BDC wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,262 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Barings BDC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 67,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 58,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,04 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 278,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 248,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
