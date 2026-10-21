Erste Schätzungen: Barings BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Barings BDC wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,262 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 63,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,04 USD, gegenüber 0,970 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 253,7 Millionen USD im Vergleich zu 248,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at