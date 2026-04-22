Erste Schätzungen: Barings BDC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Barings BDC wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,253 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Barings BDC noch 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 62,2 Millionen USD gegenüber 61,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,980 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 246,7 Millionen USD, gegenüber 248,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at