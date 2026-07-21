Barings BDC Aktie

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WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Barings BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barings BDC präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,245 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Barings BDC ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 58,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Barings BDC für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 60,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,983 USD im Vergleich zu 0,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 244,7 Millionen USD, gegenüber 248,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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