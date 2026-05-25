BAR a Aktie
WKN DE: A426PT / ISIN: US68622E2037
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25.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BARK A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BARK A wird voraussichtlich am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,347 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BARK A noch -0,800 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,56 Prozent auf 96,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BARK A noch 115,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,233 USD, gegenüber -3,800 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 404,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 484,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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