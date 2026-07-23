BAR a Aktie
WKN DE: A426PT / ISIN: US68622E2037
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BARK A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BARK A wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,395 USD. Das entspräche einem Gewinn von 50,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,800 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 24,65 Prozent auf 77,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BARK A noch 102,9 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,570 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 334,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 394,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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