Erste Schätzungen: Barrick Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Barrick Mining gibt voraussichtlich am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,06 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 171,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,390 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 47,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,54 Milliarden CAD gegenüber 4,43 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,92 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,09 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 31,37 Milliarden CAD, gegenüber 23,55 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at