Erste Schätzungen: Barrick Mining öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Barrick Mining wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,26 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,800 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 39,25 Prozent auf 7,15 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,17 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,67 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 22,58 Milliarden CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 17,70 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at