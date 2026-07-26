Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Barrick Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Barrick Mining äußert sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,16 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Barrick Mining noch 0,650 CAD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 41,81 Prozent auf 7,21 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,09 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,15 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,09 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 30,55 Milliarden CAD, gegenüber 23,55 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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