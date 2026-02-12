Erste Schätzungen: BASF legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BASF äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,029 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll BASF mit einem Umsatz von insgesamt 16,53 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,03 Prozent verringert.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,818 USD, gegenüber 0,390 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 71,24 Milliarden USD im Vergleich zu 70,59 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at