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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BASF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BASF wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,113 USD. Dies würde einem Zuwachs von 88,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BASF 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll BASF nach den Prognosen von 2 Analysten 18,03 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,74 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,895 USD im Vergleich zu 0,510 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 72,33 Milliarden USD, gegenüber 67,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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