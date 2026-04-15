BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BASF präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BASF veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,311 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,33 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,720 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 71,62 Milliarden USD, gegenüber 67,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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