BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BASF präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BASF wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,231 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 670,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll BASF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 18,74 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BASF 17,87 Milliarden USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,805 USD aus. Im Vorjahr waren 0,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 72,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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