Erste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

So sehen die Prognosen der Analysten für die BASF-Bilanz aus.

BASF wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,098 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,880 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BASF in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,10 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,68 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,45 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 60,57 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 65,26 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at