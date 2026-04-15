BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie im Fokus
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BASF stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,76 Milliarden EUR – ein Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,40 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,47 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,82 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 61,32 Milliarden EUR, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: DAX am Mittag freundlich (finanzen.at)