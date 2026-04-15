BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Aktie im Fokus 15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: BASF stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BASF wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

BASF stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,910 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,76 Milliarden EUR – ein Minus von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,40 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,47 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,82 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 61,32 Milliarden EUR, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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