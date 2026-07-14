Erste Schätzungen: BASF zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BASF wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,796 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 784,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 EUR erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,77 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,18 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,76 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,82 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,02 Milliarden EUR, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at