BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Kennzahlen im Überblick
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BASF zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BASF öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,398 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 109,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,70 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,33 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,82 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 63,57 Milliarden EUR, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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