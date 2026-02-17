Erste Schätzungen: Bath Body Works stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bath Body Works stellt voraussichtlich am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,75 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,27 Prozent verringert. Damals waren 2,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Bath Body Works 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,60 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bath Body Works 2,79 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie, gegenüber 3,61 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 7,18 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at