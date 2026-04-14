Erste Schätzungen: Bausch + Lomb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bausch + Lomb wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bausch + Lomb noch -0,600 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bausch + Lomb in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,773 USD, gegenüber -1,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at