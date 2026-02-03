Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3DLMS / ISIN: CA0717051076
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bausch + Lomb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bausch + Lomb gibt voraussichtlich am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,532 USD, gegenüber -0,900 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 5,08 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,79 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bausch + Lomb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Bausch + Lomb präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Bausch + Lomb präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S
|14,00
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.