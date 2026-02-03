Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bausch + Lomb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bausch + Lomb gibt voraussichtlich am 18.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 8,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,39 Milliarden USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,532 USD, gegenüber -0,900 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 5,08 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,79 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

