Erste Schätzungen: Bausch + Lomb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bausch + Lomb gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD, gegenüber -1,020 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at