Bausch Health Aktie

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WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bausch Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bausch Health lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bausch Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,38 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bausch Health noch 0,550 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,63 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 3,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bausch Health einen Umsatz von 3,50 Milliarden CAD eingefahren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,97 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 14,63 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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