Erste Schätzungen: Bausch Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bausch Health wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,928 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health -0,230 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,30 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,24 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,99 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,62 Milliarden CAD, gegenüber 14,34 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at