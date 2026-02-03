Erste Schätzungen: Bausch Health öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bausch Health lässt sich voraussichtlich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bausch Health die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,67 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bausch Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,75 Milliarden CAD gegenüber 3,58 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,32 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,180 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 14,08 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 13,19 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at