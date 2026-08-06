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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bavarian Nordic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bavarian Nordic gibt voraussichtlich am 21.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,50 DKK. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 4,50 DKK ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,60 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,52 DKK im Vergleich zu 17,60 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 5,53 Milliarden DKK, gegenüber 6,17 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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