Erste Schätzungen: Bavarian Nordic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bavarian Nordic wird voraussichtlich am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,30 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,80 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bavarian Nordic nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,29 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 38,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,10 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 21,59 DKK, gegenüber 12,60 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 6,06 Milliarden DKK im Vergleich zu 5,71 Milliarden DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at