Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Baxter International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Baxter International gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
14 Analysten schätzen, dass Baxter International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Baxter International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,64 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baxter International Inc.
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Baxter International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baxter International von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baxter International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Baxter International Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Baxter International Inc.
|16,35
|-0,22%