28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baxter International gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Baxter International gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten schätzen, dass Baxter International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Baxter International für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
