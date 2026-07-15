Baxter International Aktie

Baxter International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Baxter International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Baxter International lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,367 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,80 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,81 Milliarden USD in den Büchern standen.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,36 Milliarden USD, gegenüber 11,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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