Erste Schätzungen: Baxter International präsentiert Quartalsergebnisse

Baxter International stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,321 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,62 Milliarden USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber -1,870 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 11,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,24 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at