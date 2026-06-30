Erste Schätzungen: BayCurrent Consulting,Inc gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BayCurrent Consulting,Inc wird voraussichtlich am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 79,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 59,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 43,05 Milliarden JPY – ein Plus von 25,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BayCurrent Consulting,Inc 34,31 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 316,33 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 249,16 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 189,05 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 148,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at